Комалтдынова Шамсигалям (Шура) Хазиахматовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комалтдынова Минигуль (Галина) Хатыбовна
Отец ребёнка: Комалтдынов Хатыб (Василий) Мухатынович
Рождение ребёнка
30.07.1973
Дочь: Матросова Марина Хатыбовна
Отец ребёнка: Комалтдынов Хатыб (Василий) Мухатынович
Смерть
16.05.2004