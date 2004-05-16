Комалтдынова Шамсигалям (Шура) Хазиахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комалтдынова Шамсигалям (Шура) Хазиахматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комалтдынова Минигуль (Галина) Хатыбовна

Отец ребёнка: Комалтдынов Хатыб (Василий) Мухатынович

Рождение ребёнка
30.07.1973

Дочь: Матросова Марина Хатыбовна

Отец ребёнка: Комалтдынов Хатыб (Василий) Мухатынович

Смерть
16.05.2004

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