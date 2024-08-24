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Василий Савельевич (Саввович)

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Савелий Афанасьевич

Мать: Агафья Владимировна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Федот Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Федот (меньшой) Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1831

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