Василий Савельевич (Саввович)
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1831
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Савелий Афанасьевич
Мать: Агафья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Федот Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Федот (меньшой) Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
1831