Есенов Шаулох (Атцын) Галаович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Есенов Галау (Иналдыко)
Мать: Есенова Мазаго Знауровна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есенова Аминат Исламовна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есенова Аминат Исламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Аминат Исламовна
Смерть
Неизвестно