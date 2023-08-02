Есенов Шаулох (Атцын) Галаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсенов Шаулох (Атцын) Галаович

Есенов Шаулох (Атцын) Галаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Есенов Галау (Иналдыко)

Мать: Есенова Мазаго Знауровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есенова Аминат Исламовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есенова Аминат Исламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Аминат Исламовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close