(Kurzrock) Regina
Место рожденияNew York, New York?
Дата рождения25.12.1916
Дата смерти18.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Seligman Isidor
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Seligman Isidor
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
23.02.1947
Сын: Seligman Howard P
Отец ребёнка: Seligman Isidor
Смерть
18.08.1999