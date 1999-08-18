(Kurzrock) Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kurzrock) Regina

Место рождения

New York, New York?

Дата рождения

25.12.1916

Дата смерти

18.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Isidor

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Seligman Isidor

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
23.02.1947

Сын: Seligman Howard P

Отец ребёнка: Seligman Isidor

Смерть
18.08.1999

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