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Белоусов Василий Максимович

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Место рождения

д. Белоусовка

Дата рождения

07.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912

Отец: Белоусов Максим

Мать: Белоусова Екатерина

д. Белоусовка
Рождение ребёнка
04.10.1932

Сын: Белоусов Генадий Васильевич

Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна

д. Белоусовцы
Рождение ребёнка
08.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна

д. Белоусовцы
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Рождение ребёнка
14.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна

д. Белоусовцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Белоусовка
Смерть
Неизвестно
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