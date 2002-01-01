Белоусов Василий Максимович
Место рожденияд. Белоусовка
Дата рождения07.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912
Отец: Белоусов Максим
Мать: Белоусова Екатерина
д. Белоусовка
Рождение ребёнка
04.10.1932
Сын: Белоусов Генадий Васильевич
Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна
д. Белоусовцы
Рождение ребёнка
08.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна
д. Белоусовцы
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Рождение ребёнка
14.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоусова Елизавета Ивановна
д. Белоусовцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Белоусовка
Смерть
Неизвестно