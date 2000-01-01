Курочкина Ольга Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Ольга Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Курочкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Курочкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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