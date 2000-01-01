Курочкина Ольга Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Курочкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно