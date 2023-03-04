Семёнов Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Семёнова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Семёнова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Семёнова ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова ???
Смерть
Неизвестно