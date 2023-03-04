Семёнов Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Семёнова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Семёнова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Семёнова ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова ???

Смерть
Неизвестно
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