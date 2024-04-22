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Черныш Анатолий Гаврилович

Место рождения

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: Черныш Гавриил Михайлович

Мать: Черныш Раиса Тимофеевна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1972

Сын: Черныш Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Черныш Лидия Николаевна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.08.1974

Сын: Черныш Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Черныш Валентина Николаевна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.12.?

Дочь: Белоус Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Черныш Валентина Николаевна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черныш Валентина Николаевна

Военная служба
Неизвестно
Вайсенфельс, ГДР
Служил связистом
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