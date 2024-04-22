Черныш Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Отец: Черныш Гавриил Михайлович
Мать: Черныш Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.08.1972
Сын: Черныш Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Черныш Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1974
Сын: Черныш Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Черныш Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.?
Дочь: Белоус Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Черныш Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вайсенфельс, ГДР
Служил связистом