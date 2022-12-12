Рамма Каролина (Лина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Эссе Лавизе (Лиза)
Отец ребёнка: Рамма Микель
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.
Дочь: Финарти Каролина (Лина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рамма Микель
Рождение ребёнка
04.01.1887
Дочь: Лайвиня Грета
Отец ребёнка: Рамма Микель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамма Микель
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно