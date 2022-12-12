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Рамма Каролина (Лина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Эссе Лавизе (Лиза)

Отец ребёнка: Рамма Микель

Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.

Дочь: Финарти Каролина (Лина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рамма Микель

Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
04.01.1887

Дочь: Лайвиня Грета

Отец ребёнка: Рамма Микель

Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамма Микель

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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