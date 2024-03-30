Жучков Виктор Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.10.1929
Дата смерти2012
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929
Отец: Жучков Петр Филиппович
Мать: Жучкова Мария Петровна
Россия
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Палагина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Жучкова Валентина Алексеевна
Россия, Томская область Зырянский район
Смерть
2012
Россия
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Курлек