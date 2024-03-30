Жучков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучков Виктор Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.10.1929

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929

Отец: Жучков Петр Филиппович

Мать: Жучкова Мария Петровна

Россия
Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Палагина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Жучкова Валентина Алексеевна

Россия, Томская область Зырянский район
Смерть
2012
Россия
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Курлек
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