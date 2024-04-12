Евсеев Гурий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Гурий

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1711 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Около 1741 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Гурьева Ефросинья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1760 ст.
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