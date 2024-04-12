Евсеев Гурий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711 ст.
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Гурьева Ефросинья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1760 ст.