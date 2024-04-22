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Фадей Ефимович

Место рождения

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Ефим Андреевич

Мать: Параскева Трофимовна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Меланья Фадеевна

Мать ребёнка: Вера Юрьевна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Федосья Фадевна

Мать ребёнка: Вера Юрьевна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1862 ст.

Сын: Прохор Фадеевич

Мать ребёнка: Вера Юрьевна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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