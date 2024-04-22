Фадей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Ефим Андреевич
Мать: Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Меланья Фадеевна
Мать ребёнка: Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Федосья Фадевна
Мать ребёнка: Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
17.07.1862 ст.
Сын: Прохор Фадеевич
Мать ребёнка: Вера Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Юрьевна
Смерть
Неизвестно