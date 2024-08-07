Праскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
10.10.1871
Сын: Шлепов Андрей Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
10.08.1873
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
15.03.1877
Сын: Алексей Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
15.03.1877
Дочь: (Запруднов) Дарья Лукина
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: (Шлепова) Анна Лукина
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иван Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
13.02.1882
Дочь: (Шлепова) Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев