Праскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
10.10.1871

Сын: Шлепов Андрей Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
10.08.1873

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
15.03.1877

Сын: Алексей Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
15.03.1877

Дочь: (Запруднов) Дарья Лукина

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: (Шлепова) Анна Лукина

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Иван Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
13.02.1882

Дочь: (Шлепова) Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

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