Аблязов Фуат Шайдулеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблязов Фуат Шайдулеевич

Аблязов Фуат Шайдулеевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1949

Дата смерти

23.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949

Отец: Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич

Мать: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.04.2023
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.