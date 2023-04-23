Аблязов Фуат Шайдулеевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1949
Дата смерти23.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.2023