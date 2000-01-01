Калашников Иван Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1927
Дочь: Калашникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Николай Иванович
Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна
Смерть
1939