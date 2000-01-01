Калашников Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Иван Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1927

Дочь: Калашникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Николай Иванович

Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Крутова Федосья Николаевна

Смерть
1939
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