Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудимов Павел Тихонович

Отец ребёнка: Гудимов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Гудимов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудимов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Гудимов Тихон

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гудимов Петр Тихонович

Отец ребёнка: Гудимов Тихон

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