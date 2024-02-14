Рахимова (Халикова) Гульчира Абдрахмановна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения?.02.1928
Дата смерти?.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1928
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
?.11.1951
Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович
Рождение ребёнка
01.10.1953
Рождение ребёнка
21.11.1959
Рождение ребёнка
18.12.1961
Рождение ребёнка
10.10.1963
Рождение ребёнка
02.10.1965
Смерть
?.12.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно