Рахимова (Халикова) Гульчира Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Халикова) Гульчира Абдрахмановна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

?.02.1928

Дата смерти

?.12.1988

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1928

Отец: Халиков Абдрахман Янгирович

Мать: Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
?.11.1951

Сын: Рахимов Флюр Закареевич

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
21.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
18.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
10.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Рождение ребёнка
02.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Закария Рамазанович

Смерть
?.12.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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