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(Кащеева) Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кащеев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1903

Муж: Цыбезов Николай Кириллов

По жених: Семен Петров Цыбезов
Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Киселева Агафия Николаевна

Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1907

Дочь: Арина Николаевна

Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1911

Сын: Цыбезов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.12.1912

Сын: Цыбезов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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