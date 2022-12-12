(Кащеева) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кащеев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1903
По жених: Семен Петров Цыбезов
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Киселева Агафия Николаевна
Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов
Рождение ребёнка
02.05.1907
Дочь: Арина Николаевна
Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов
Рождение ребёнка
13.05.1911
Сын: Цыбезов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов
Рождение ребёнка
23.12.1912
Отец ребёнка: Цыбезов Николай Кириллов
Смерть
Неизвестно