Бояндин Кирилл Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояндин Кирилл Геннадиевич

Бояндин Кирилл Геннадиевич

Место рождения

Потсдам

Дата рождения

12.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1978

Отец: Бояндин Геннадий Фатеевич

Мать: Егорова Ирина Глебовна

Рождение ребёнка
09.10.2006

Сын: Бояндин Глеб Кириллович

Мать ребёнка: Молис Илона Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.05.2010

Сын: Бояндин Клим Кириллович

Мать ребёнка: Молис Илона Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.2017

Сын: Бояндин Богдан Кириллович

Мать ребёнка: Молис Илона Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молис Илона Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close