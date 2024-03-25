Бояндин Кирилл Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1978
Отец: Бояндин Геннадий Фатеевич
Мать: Егорова Ирина Глебовна
Рождение ребёнка
09.10.2006
Мать ребёнка: Молис Илона Александровна
Рождение ребёнка
27.05.2010
Мать ребёнка: Молис Илона Александровна
Рождение ребёнка
11.07.2017
Сын: Бояндин Богдан Кириллович
Мать ребёнка: Молис Илона Александровна
Бракосочетание
Неизвестно