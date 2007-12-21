Сусарева (Никитина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусарева (Никитина) Любовь

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.05.1955

Дата смерти

21.12.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

1933 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хафизова Анна

Россия
Рождение ребёнка
30.09.1976

Сын: Сусарев Олег

Отец ребёнка: Сусарев Михаил

Рождение ребёнка
10.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусарев Михаил

Россия
Смерть
21.12.2007
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