Сусарева (Никитина) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.05.1955
Дата смерти21.12.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хафизова Анна
Россия
Рождение ребёнка
30.09.1976
Сын: Сусарев Олег
Отец ребёнка: Сусарев Михаил
Рождение ребёнка
10.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сусарев Михаил
Россия
Смерть
21.12.2007