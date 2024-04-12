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Чапни Георгий Гаврилович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чапни Гавриил Григорьевич

Мать: ?

Военная служба
24.06.1917
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мало-Янисольская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбыти... Показать все
Смерть
Неизвестно
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