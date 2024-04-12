Чапни Георгий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Чапни Гавриил Григорьевич
Мать: ?
Военная служба
24.06.1917
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мало-Янисольская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбыти... Показать все
Смерть
Неизвестно