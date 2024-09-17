Веричева Александра Евметьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Сын: Веричев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Веричева) Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: (Веричева) Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 45
Рождение ребёнка
1919
Сын: Веричев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно