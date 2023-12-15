Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна

Место рождения

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 10.02.1869

Дата смерти

02.04.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1888

Муж: Чуйков Исай Данилович

Рождение ребёнка
Около 26.01.1889

Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна

Отец ребёнка: Чуйков Исай Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.04.1892
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
04.04.1892
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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