Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.02.1869
Дата смерти02.04.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1888
Рождение ребёнка
Около 26.01.1889
Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна
Отец ребёнка: Чуйков Исай Данилович
Смерть
02.04.1892
Похороны
04.04.1892