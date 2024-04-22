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Матвей Иванов

Место рождения

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

После 1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Иван Нефедов

Мать: Анна Артемова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.

Сын: Ларьков Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Восприемники: д.Загорнова кр-не: Василий Андреев и крестьянская жена Ксения Андреева
Рождение ребёнка
13.04.1872 ст.

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Воспр.: д. Загорнова кр-н Василий Андреев и д. Кузнецова кр. девица Агриппина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Смерть
После 1872 ст.
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
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