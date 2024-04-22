Матвей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиПосле 1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Иван Нефедов
Мать: Анна Артемова
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Восприемники: д.Загорнова кр-не: Василий Андреев и крестьянская жена Ксения Андреева
Рождение ребёнка
13.04.1872 ст.
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Воспр.: д. Загорнова кр-н Василий Андреев и д. Кузнецова кр. девица Агриппина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Смерть
После 1872 ст.