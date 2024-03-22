Терентий Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кузьма Григорьев
Мать: Соломонида Терентьева
РС-1782, страница 1375 Терентей 5 МК-1800 31.01.1800 Деревни Куликина у крестьянина Терентия Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Федора, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Да... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Сын: Данил Терентьев
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
31.01.1800
Сын: Фёдор Терентьев
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
МК-1800 31.01.1800 Деревни Куликина у крестьянина Терентия Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Федора, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Давыдцова крестьянин Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
07.02.1802
Дочь: Агафья Терентьева
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
МК-1802 07.02.1802 Деревни Куликина у крестьянина Терентья Козмина жена Дарья Трофимова родила дочь Агафью, которая крещена 9го числа Восприемницей была той же деревни крестьянская жена Агафья Миронов... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1804
Сын: Парфентий Терентьев
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
МК-1804 30.01.1804 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Тереньтья Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Парфения, которой крещен 31го числа священником Васильем Стефановым с дьячк... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1806
Сын: Михаил Терентьев
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
МК-1806 14.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Михея, которой крещен 15го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1809
Дочь: Марина Терентьева
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
МК-1809 У кого кто родился 11/11.07.1809 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Космина жена Дарья Трифонова родила дочь Марину, которая молитвована священником Васильем Стеф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно