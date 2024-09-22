Омельянчук София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельянчук София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омелянчук Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарук (Омельянчук) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Омельянчук Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович

Туловщина, Пружанский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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