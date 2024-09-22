Омельянчук София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омелянчук Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарук (Омельянчук) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Омельянчук Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Омельянчук Григорий Михайлович
Туловщина, Пружанский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно