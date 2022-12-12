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Вахит Абдулсалимов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Абдулсалим Бакиев

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сахибжамал Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Миннигази Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Хабибзямал Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.

Дочь: Харфайзямал Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Хаснижамал Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1853 ст.

Дочь: Сафиябану Вахитова

Мать ребёнка: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадризямал

Смерть
Неизвестно
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