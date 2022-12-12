Вахит Абдулсалимов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Абдулсалим Бакиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сахибжамал Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Рождение ребёнка
1843
Сын: Миннигази Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Хабибзямал Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.
Дочь: Харфайзямал Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Хаснижамал Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Рождение ребёнка
18.12.1853 ст.
Дочь: Сафиябану Вахитова
Мать ребёнка: Бадризямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадризямал
Смерть
Неизвестно