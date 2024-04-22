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Константинов Михаил Александрович

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Место рождения

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Константинов Александр Семенович

Мать: Константинова Наталья Ивановна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Вступление в партию
1928
член ВКП(б)
Работа или профессия
Между 1931 и 1937
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
директор совхоза «Красный Октябрь» (конезавод)
Арест
23.10.1937
Осуждение
19.10.1940
Осудивший орган: тройка при УНКВД Орловской обл. Статья: по ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Приговор: 5 л. ИТЛ. Срок отбывал в Усольлаге Молотовской обл.
Реабилитация осужденного
25.07.1956
Президиумом Орловского обл. суда
Смерть
28.02.1979
Тула, город Тула, Тульская область
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