Константинов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти28.02.1979
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Вступление в партию
1928
член ВКП(б)
Работа или профессия
Между 1931 и 1937
директор совхоза «Красный Октябрь» (конезавод)
Арест
23.10.1937
Осуждение
19.10.1940
Осудивший орган: тройка при УНКВД Орловской обл. Статья: по ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Приговор: 5 л. ИТЛ. Срок отбывал в Усольлаге Молотовской обл.
Реабилитация осужденного
25.07.1956
Президиумом Орловского обл. суда
Смерть
28.02.1979
Тула, город Тула, Тульская область