Чёрная Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиС 1861 по 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1848 по 1855
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чёрная Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич
Место жительства
С 1855 по 1861
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич
Смерть
С 1861 по 1933