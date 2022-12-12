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Чёрная Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

С 1861 по 1933

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1848 по 1855

Муж: Чёрный Моисей Григорьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чёрная Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1855 по 1861
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чёрный Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Чёрный Фома Моисеевич

Отец ребёнка: Чёрный Моисей Григорьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1861 по 1933
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