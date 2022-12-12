Зарубин Яков Иларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1765 ст.
Отец: Зарубин Иларион
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Зарубина Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Сергеевна
Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно