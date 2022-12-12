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Зарубин Яков Иларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Зарубин Иларион

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Зарубина Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Зарубина Евдокия Сергеевна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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