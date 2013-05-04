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Яськов Даниил Александрович

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

04.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2013

Отец: Яськов Александр Павлович

Мать: Яськова Екатерина Валерьевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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