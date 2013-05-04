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Яськов Даниил Александрович
Яськов Даниил Александрович
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Место рождения
Дальнегорск
, Дальнегорский, Приморский край
Дата рождения
04.05.2013
Пол
Мужской
Отец
Яськов Александр Павлович
1983 г.р.
Мать
Яськова (Зарубина) Екатерина Валерьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2013
Отец:
Яськов Александр Павлович
Мать:
Яськова Екатерина Валерьевна
Дальнегорск
, Дальнегорский, Приморский край
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