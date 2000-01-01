Чередова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Феоктиста Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чередов Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Арина Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Роман Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Леонтий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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