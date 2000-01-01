Чередова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Феоктиста Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чередов Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Арина Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно