Барышникова Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3199, стр. 174 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3199/
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.
Сын: Барышников Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3595, стр. 298
Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.
Сын: Барышников Петр Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4299, стр. 238 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4299/
Рождение ребёнка
12.03.1915 ст.
Дочь: Барышникова Клавдия Иосифовна
Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №106, стр. 133 ЦГА Москвы, фонд №2121, опись №2, дело №234, стр. 27