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Барышникова Ольга Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3199, стр. 174 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3199/
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.

Сын: Барышников Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3595, стр. 298
Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.

Сын: Барышников Петр Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4299, стр. 238 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4299/
Рождение ребёнка
12.03.1915 ст.

Дочь: Барышникова Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: Барышников Осип (Иосиф) Михеевич

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №106, стр. 133 ЦГА Москвы, фонд №2121, опись №2, дело №234, стр. 27

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