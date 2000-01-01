Митропольский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Митропольский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1897

Сын: Митропольский Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1905

Сын: Митропольский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1907

Сын: Митропольский Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митропольская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна

г. Нижний Новгород
Смерть
1924
г. Нижний Новгород
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