Митропольский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Митропольский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1897
Сын: Митропольский Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1905
Сын: Митропольский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1907
Сын: Митропольский Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета Андреевна
г. Нижний Новгород
Смерть
1924
г. Нижний Новгород