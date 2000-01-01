Смирнова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Александр Семенович
Мать: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Николай