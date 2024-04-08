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Боженов Феклист Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Боженов Иван Терентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Анисья Фетисова

Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Боженов Михей Феклистов

Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Боженов Семён Феклистов

Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Мавра Ивановна

Смерть
1789
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