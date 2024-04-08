Боженов Феклист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Боженов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Анисья Фетисова
Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Боженова Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженова Мавра Ивановна
Смерть
1789