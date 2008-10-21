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Трифоненков Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2008

Отец: Трифоненков Владимир Владимирович

Мать: Трифоненкова Любовь Александровна

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