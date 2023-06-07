Суриков Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриков Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1741

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Суриков Николай Петров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Суриков Антип Петров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Суриков Афиноген Петров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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