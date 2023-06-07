Суриков Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Суриков Антип Петров
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741