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Покатаев Владимир Иванович
Покатаев Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Покатаев Иван Михайлович
1936 г.р.
Мать
Покатаева Нина Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Покатаев Иван Михайлович
Мать:
Покатаева Нина Гавриловна
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