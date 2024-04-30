Полищук (Колабина) Елена Артемовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полищук (Колабина) Елена Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колабин Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесная (Полищук) Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Виктор Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Ада Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полищук Павел

Смерть
Неизвестно

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