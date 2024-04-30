Полищук (Колабина) Елена Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колабин Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесная (Полищук) Людмила Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Александр Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полищук Ада Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полищук Павел
Смерть
Неизвестно