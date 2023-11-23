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Розов Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

27.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Розов Василий Сергеев

Мать: Анастасия Давыдова

Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотская (Розова) Зоя Николаева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Анна Николаева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирославская (Розова) Александра Николаева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Розов Николай Николаев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Смерть
27.02.1911

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