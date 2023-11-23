Розов Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти27.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Розов Василий Сергеев
Мать: Анастасия Давыдова
Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотская (Розова) Зоя Николаева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Анна Николаева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирославская (Розова) Александра Николаева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
27.02.1911