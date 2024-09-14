Габидуллин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Габидуллина) Минихаят

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Мать ребёнка: (Габидуллина) Минихаят

Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Габидуллин Минислам Минигалеевич

Мать ребёнка: (Габидуллина) Минихаят

Габидуллин Минислам Минигалимович | Родился 15 мая 1916 года в БАШ АССР Буздякского р-на д. Тимошкино. По национальности татарин. Окончил 3 класса. В сентябре 1938 года был призван на военную службу:... Показать все

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