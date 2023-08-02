Павлова Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Павлов Авдий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.06.1839

Сын: Павлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1841

Сын: Павлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Секлетиния Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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