Павлова Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1839
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1841
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Секлетиния Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно