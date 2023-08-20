Емельянова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Яковлев Михайло
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михайлов Иван
Отец ребёнка: Яковлев Михайло
Рождение ребёнка
1805
Сын: Михайлов Дмитрий
Отец ребёнка: Яковлев Михайло
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михайлов Петр
Отец ребёнка: Яковлев Михайло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Михайло
Смерть
Неизвестно