Емельянова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Яковлев Михайло

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михайлов Иван

Отец ребёнка: Яковлев Михайло

Рождение ребёнка
1805

Сын: Михайлов Дмитрий

Отец ребёнка: Яковлев Михайло

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михайлов Петр

Отец ребёнка: Яковлев Михайло

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Михайло

Смерть
Неизвестно
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