Селезнёв Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнёв Андрей

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Место рождения

Рассказовский район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Селезнёв Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Селезнёва (Селезнёва) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна

Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: Селезнёва Мария Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна

Рассказовский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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