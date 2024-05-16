Селезнёв Андрей
Место рожденияРассказовский район, Тамбовская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Селезнёв Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Селезнёва (Селезнёва) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна
Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: Селезнёва Мария Андреевна
Мать ребёнка: Селезнёва Варвара Петровна
Рассказовский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно