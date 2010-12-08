Ильин Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1952
Дата смерти08.12.2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Рождение ребёнка
12.05.1973
Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева
Рождение ребёнка
22.06.1974
Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева
Рождение ребёнка
20.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева
Смерть
08.12.2010