Ильин Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Леонид Михайлович

Ильин Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1952

Дата смерти

08.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Ильин Михаил Григорьевич

Мать: Ильина Говорухина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.05.1973

Сын: Ильин Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Ильин Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева

Рождение ребёнка
20.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Волкова Тамара Алексеева

Смерть
08.12.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close