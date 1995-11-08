Вельбой Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1928
Дата смерти08.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вельбой Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вельбой Михаил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1995