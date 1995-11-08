Вельбой Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельбой Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1928

Дата смерти

08.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вельбой Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вельбой Михаил Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельбой Михаил Прокопьевич

Смерть
08.11.1995
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