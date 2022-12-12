Волченко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1876 год - мещанин города Евпатории.
Рождение ребёнка
09.01.1876 ст.
Сын: Волченко Михаил Семенович
Мать ребёнка: Волченко Елизавета Федоровна
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно