Волченко Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолченко Семен Иванович

Волченко Семен Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1876 год - мещанин города Евпатории.
Рождение ребёнка
09.01.1876 ст.

Сын: Волченко Михаил Семенович

Мать ребёнка: Волченко Елизавета Федоровна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волченко Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close