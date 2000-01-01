Курочкина (Блинова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Блинова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1870

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курочкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Фролова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Курочкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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