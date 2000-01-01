Курочкина (Блинова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1870
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Курочкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Фролова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Курочкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно