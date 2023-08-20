Матов Василий Иванович
Место рождениясело Салтыково
Дата рождения1874 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Матов Иван Иванович
Мать: Матова Ксения Петровна
село Салтыково
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Матова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Абрашкина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Матова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матова Мария Ивановна
Смерть
1941