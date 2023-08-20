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Матов Василий Иванович

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Место рождения

село Салтыково

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Матов Иван Иванович

Мать: Матова Ксения Петровна

село Салтыково
Рождение ребёнка
1907

Сын: Матов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Матова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Абрашкина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Матова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матова Мария Ивановна

Смерть
1941
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